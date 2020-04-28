Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Известиявчера в 17:02

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.
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Китай отправит первую миссию на Марс

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Официально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» объявил о назначении Томи Лямся на пост главного тренера клуба.
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
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Кино

Началась работа над фильмом «Иллюзия обмана 3»

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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Здоровье

Al Jazeera (Катар): разве мир преувеличил меры по борьбе с коронавирусом? Эксперты разрабатывают план действий после отмены карантина (Al Jazeera)

Мировые державы пока не могут обобщить опыт применения карантинной политики по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, поскольку каждая страна предпринимает собственные меры для противодействия болезни.
ИноСМИ 19:48
Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
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Общество

Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин

Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
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До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба

Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

Известия 28 апреля в 22:30
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Политика

Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.
Интерфакс 19:43
Экономика

Boeing объявила о сокращении 10% сотрудников

Boeing объявила о сокращении 10% сотрудников в условиях резкого снижения спроса на самолеты во время пандемии коронавируса — в общей сложности будет уволено около 16 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Леброн Джеймс показал логотип «Космического джема-2»

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Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах

Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру.
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Гаджеты

Цена iPhone 12 может начинаться от $649

Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус вчера в 08:54
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса

Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
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В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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