Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Политика

Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.
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Певица Лолита развелась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Кино

Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Игромания.ру 07:16
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Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

Lenta.ru 08:24
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Гаджеты

Intel выпустила настольные Comet Lake-S: больше ядер за те же деньги

Компания Intel, как и ожидалось, сегодня представила долгожданное десятое поколение процессоров для массовых настольных систем, также известное как Comet Lake-S.
3DNews 09:00
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Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Армия и оружие

Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок

Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
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Политика

Германия определила препятствия для проведения нового нормандского саммита

"Каждая сторона [России и Украины] должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и открыть путь для проведения следующего саммита", — заключил Маас.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
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Гаджеты

Представлен Redmi Note 9 Pro для международного рынка, цена от $269

Принадлежащая Xiaomi марка Remdi продала уже свыше 110 миллионов смартфонов Redmi Note, так что запланированный на сегодня запуск международной версии Redmi Note 9 Pro многие ожидали.
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Отреставрированную версию «Освобождения» покажут в День Победы

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Общество

В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей

В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
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Политика

Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
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Политика

Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции

Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
Казанские ведомости 10:08
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Общество

Власти Москвы опровергли сбой в работе цифровых пропусков

В департаменте информационных технологий Москвы опровергли сбой в работе цифровых пропусков, заявив, что система работает в штатном режиме.
Мослента 10:02
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Общество

В Башкирии с 4 мая запретят ходить без масок

С 4 мая во всех общественных местах Башкирии граждане будут обязаны носить защитные медицинские маски - в республике вводят масочный режим.
Российская газета 07:54
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