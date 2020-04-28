Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°06:00

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00

Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08
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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
77
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии

Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
23
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
11
Общество

Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут.
ТАСС 07:36
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Происшествия

Три шахтера пострадали при ЧП на шахте в Свердловской области

Интерфакс 08:17
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
222
Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
2,3K
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Экономика

Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
РБК 06:49
Армия и оружие

КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море.
Военное дело вчера в 04:47
3
Общество

Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
1
Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Российская газета 05:04
54
Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:41
258
Происшествия

На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
Наука

Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 08:25
Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
78
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
38
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Финансы

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58
11
Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
7
Общество

В ВОЗ назвали условия и срок снятия карантинных ограничений в России

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом.
Известия 07:20
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
5
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
746
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
31
Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
12
Экономика

Российские фармкомпании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций – импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma на 12 марта: 51,7% из них – китайские, 26% – индийские.
Ведомости вчера в 17:30
34
Общество

График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае

График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.
Бийский рабочий 02:56
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