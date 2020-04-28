Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Ограничение банковских комиссий ЦБ России с 1 мая ограничит максимальный размер банковской комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) для физических лиц.
News.ru27 апреля в 17:00

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Повышение пенсии и переводы без комиссии: какие нововведения ждут россиян с 1 мая

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Что изменится в России с 1 мая

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°вчера в 06:00

Какие перемены ждут россиян в мае

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
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В Челябинской области умерли два пациента с COVID-19

REGNUM 01:43
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Общество

В ВОЗ допустили ослабление ограничений в России с 12 мая

В ВОЗ допустили ослабление ограничений в России с 12 мая.
Piter.tv вчера в 10:44
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
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Здоровье

Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о том, какие категории больных попадают в реанимацию.
РИА Новости вчера в 19:39
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Общество

Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
5
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Общество

Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
RT на русском вчера в 06:01
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
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Общество

В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 мая

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории Краснодарского края 31 марта ввели карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 06:14
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 29 апреля в 14:24
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Политика

Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра — «Медуза»

Михаил Мишустин может не вернуться на должность премьер-министра РФ, 30 апреля сообщило издание «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
ИА Красная Весна вчера в 15:17
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК вчера в 14:14
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Хоккей

Комиссар НХЛ сомневается, что следующий сезон удастся начать в октябре

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн допустил смещение сроков начала следующего сезона из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу

В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Аргументы и Факты 01:19
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Авто

Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed в Россию

Компания Kia анонсировала новинки для РФ на текущий год.
Газета DAILY вчера в 15:42
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Происшествия

В Кузбассе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 15 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
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Авто

Новые комплектации получил в РФ кроссовер Chery Tiggo 8

Газета DAILY вчера в 15:00
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Газета.Ru вчера в 23:08
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозапись с НЛО

Минобороны США официально обнародовало три коротких видео, на котором видны неопознанные летающие объекты и признало их подлинность, сообщает «Российская газета».
ХИТ FM Курган 28 апреля в 07:39
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Футбол

ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу

В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32
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