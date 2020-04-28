Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом. 19