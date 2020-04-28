Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

Телеканал 360°06:00

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Piter.tv28 апреля в 05:39

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:23, Ашберн
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1,1K
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
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Здоровье

В Коми еще 1 человек выздоровел от коронавируса

Прирост за сутки составил 7 пациентов. Число выздоровевших увеличилось на 1, теперь их 59.
Первоисточник Сыктывкар 28 апреля в 09:37
78
Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
26
Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
24
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
2K
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° 13:07
10
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело 02:36
38
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
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Здоровье

Первый федеральный стационар на базе ПСПбГМУ открыли в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев принял участие в открытии первого перепрофилированного федерального стационара, созданного на базе ПСПбГМУ, сообщает пресс-служба Смольного.
МР7.ру 14:24
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 15:52
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Футбол

ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу

В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий 13:32
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
48
Общество

В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
11
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
4
Общество

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
81
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,7K
Гаджеты

В новых смартфонах Samsung нашли серьезную проблему

Российская газета 08:24
27
Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
1,4K
Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
571
Общество

В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
RT на русском 09:33
3,3K
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
176
Общество

Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди военных РФ

Более 2 770 случаев заражения коронавирусом выявлено в учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщается в бюллетене ведомства.
ПолитРоссия 13:33
10
Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.
Вести.Ru 08:30
19
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
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Политика

WP: США начинают изучать меры воздействия на Китай в связи с пандемией

Американское правительство приступило к рассмотрению возможных мер возмездия в отношении Китая, а также перспектив получения от Пекина финансовой компенсации в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:59
1
Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
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Игры

На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58
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