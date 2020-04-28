Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых заявила, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:27
Здоровье
В Коми еще 1 человек выздоровел от коронавируса
Прирост за сутки составил 7 пациентов. Число выздоровевших увеличилось на 1, теперь их 59.
Первоисточник Сыктывкар 28 апреля в 09:37
Общество
В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы.
РБК 14:44
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° 13:07
Шоу-бизнес
Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 02:36
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга 08:19
Здоровье
Первый федеральный стационар на базе ПСПбГМУ открыли в Петербурге
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев принял участие в открытии первого перепрофилированного федерального стационара, созданного на базе ПСПбГМУ, сообщает пресс-служба Смольного.
МР7.ру 14:24
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 15:52
Футбол
ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу
В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий 13:32
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
Общество
На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники
В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Гаджеты
В новых смартфонах Samsung нашли серьезную проблему
Российская газета 08:24
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
Общество
В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.
RT на русском 09:33
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России
Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
Общество
Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди военных РФ
Более 2 770 случаев заражения коронавирусом выявлено в учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщается в бюллетене ведомства.
ПолитРоссия 13:33
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
В телефонном звонке 2 апреля Трамп сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не начнет сокращать добычу нефти, он не сможет помешать законодателям принять закон о выводе американских войск из королевства, сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.
Вести.Ru 08:30
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru 28 апреля в 01:40
Политика
WP: США начинают изучать меры воздействия на Китай в связи с пандемией
Американское правительство приступило к рассмотрению возможных мер возмездия в отношении Китая, а также перспектив получения от Пекина финансовой компенсации в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:59
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58