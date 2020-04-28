Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Какие перемены ждут россиян в мае

Вести.Ru28 апреля в 04:25

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

Коммерсантъ 05:06
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
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Политика

Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17
Политика

Трамп: Китай делает все, чтобы я проиграл на выборах

"Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах", - сказал Трамп.
РЕН ТВ 02:39
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Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Кино

Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Игромания.ру 07:16
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Происшествия

Оперштаб: В Калининграде умерла 35-летняя женщина с коронавирусом

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, умершей женщине было 35 лет, у нее была тяжелая форма сахарного диабета.
КП - Калининград 10:53
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Политика

Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции

Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова заявила, что Татарстан подготовит собственный план выхода из режима самоизоляции до 5 мая.
Казанские ведомости 10:08
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Общество

Попова рассказала о сроках испытания вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.
РИА Новости 10:22
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Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 получил в РФ новые комплектации

Автоновости дня 06:11
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Происшествия

Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года.
RT на русском 07:30
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Общество

Воробьев: Подмосковье готовится ввести «масочный» режим

В Подмосковье планируется ввести режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.
Российская газета 10:11
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 28 апреля в 04:46
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Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлен до 11 мая

30 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории региона.
АиФ Оренбург 10:44
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе

Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
Интерфакс - Россия 09:44
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Общество

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Экономика

Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 09:50
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