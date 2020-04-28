Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

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Что изменится в России с 1 мая

Московский Комсомолец28 апреля в 11:00

Какие перемены ждут россиян в мае

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Что нового ждет россиян с 1 мая

Rostov gazeta28 апреля в 06:43

Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

Ридус28 апреля в 05:39

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

URA.Ru28 апреля в 10:08

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
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Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня вчера в 00:30
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Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
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Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова трогательно поздравили его с днем рождения

Сегодня артисту исполняется 53 года. 30 апреля король отечественной эстрады Филипп Киркоров отмечает день рождения.
Блокнот.ру 13:03
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Шоу-бизнес

Бабкина впервые после выздоровления обратилась к подписчикам

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина обратилась к подписчикам в Instagram, сообщив о своем выздоровлении.
РИА Новости 17:22
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Политика

WP: США начинают изучать меры воздействия на Китай в связи с пандемией

Американское правительство приступило к рассмотрению возможных мер возмездия в отношении Китая, а также перспектив получения от Пекина финансовой компенсации в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:59
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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские военные самолеты

Вести.Ru 04:46
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Общество

В Смольном предупредили о рейдах на майских праздниках

На майских праздниках на самоизоляцию петербуржцы могут уехать на дачу. Губернатор Петербурга попросил нигде не останавливаться по пути.
Piter.tv 15:40
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
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Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
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Космос

Фото дня: великолепная спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы

Галактика NGC 4100 располагается в созвездии Большой Медведицы.
3DNews 28 апреля в 03:46
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Армия и оружие

Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл

Piter.tv 03:14
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Общество

В Краснодарском крае режим карантина продлен до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе режим карантина продлен до 12 мая.
Дождь 10:09
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Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
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Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
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Финансы

Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 17:51
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

РИА Карачаево-Черкесия 02:32
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
325
Экономика

Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году

Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году.
ИА Порт Амур 27 апреля в 11:10
4
Шоу-бизнес

Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк

После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
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Происшествия

В Курской области ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Курской области ищут трехлетнего мальчика, который пропал 29 апреля около полудня в Октябрьском районе, сообщили на официальной странице регионального поискового отряда «Лиза Алерт» Вконтакте.
АиФ - Черноземье 02:21
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Футбол

Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением о том, что ждет его после возобновления футбольного сезона.
Матч ТВ 15:36
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
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Общество

ВОЗ не исключила снятие ограничений в России с 12 мая

Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 10:38
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