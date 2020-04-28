Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
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Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 09:02
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня вчера в 00:30
Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова трогательно поздравили его с днем рождения
Сегодня артисту исполняется 53 года. 30 апреля король отечественной эстрады Филипп Киркоров отмечает день рождения.
Блокнот.ру 13:03
Шоу-бизнес
Бабкина впервые после выздоровления обратилась к подписчикам
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина обратилась к подписчикам в Instagram, сообщив о своем выздоровлении.
РИА Новости 17:22
Политика
WP: США начинают изучать меры воздействия на Китай в связи с пандемией
Американское правительство приступило к рассмотрению возможных мер возмездия в отношении Китая, а также перспектив получения от Пекина финансовой компенсации в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 13:59
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Общество
В Смольном предупредили о рейдах на майских праздниках
На майских праздниках на самоизоляцию петербуржцы могут уехать на дачу. Губернатор Петербурга попросил нигде не останавливаться по пути.
Piter.tv 15:40
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Космос
Фото дня: великолепная спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы
Галактика NGC 4100 располагается в созвездии Большой Медведицы.
3DNews 28 апреля в 03:46
Общество
В Краснодарском крае режим карантина продлен до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе режим карантина продлен до 12 мая.
Дождь 10:09
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Экономика
ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
Финансы
Доллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.
ТАСС 17:51
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
РИА Карачаево-Черкесия 02:32
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Экономика
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году.
ИА Порт Амур 27 апреля в 11:10
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
Происшествия
В Курской области ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Курской области ищут трехлетнего мальчика, который пропал 29 апреля около полудня в Октябрьском районе, сообщили на официальной странице регионального поискового отряда «Лиза Алерт» Вконтакте.
АиФ - Черноземье 02:21
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Футбол
Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением о том, что ждет его после возобновления футбольного сезона.
Матч ТВ 15:36
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
ВОЗ не исключила снятие ограничений в России с 12 мая
Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 10:38