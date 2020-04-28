Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
Читать в источнике
Оценить500
с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
Экономика
Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Общество
Российский боец ММА высмеял угрозы Соловьева в адрес Уткина
РИА Новости вчера в 13:19
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
В Москве скончался личный пилот Путина
В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
Экономика
Пензенская область лидирует в округе по росту ВРП
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 апреля на сессии Законодательного Собрания доложил депутатам о социально-экономическом развитии региона.
Пенза-Пресс 05:50
Футбол
Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.
Metaratings 05:09
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий
Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу
В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
Общество
В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая
В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
Эхо Москвы 05:32
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Происшествия
В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением и автомобиль скатился в море с обрывистого берега высотой около 25 метров.
REGNUM вчера в 16:48
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
RT на русском 04:11
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Учёные утверждают, что именно современная пустыня в древности являлась самым опасным местом на Земле.
Vevby.ru 27 апреля в 19:51
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Молодой муж Бабкиной рассказал, когда певицу выпишут из больницы
News.ru вчера в 16:35
Спорт
Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Газета.Ru 27 апреля в 12:27
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43