Экономика

REGNUMREGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
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с чего всё началось

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
News.ru27 апреля в 17:00

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

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Как изменится жизнь россиян с 1 мая

News.ru27 апреля в 17:00

Какие изменения ждут жителей России с мая

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Переводы без комиссии и прибавка к пенсии: что ждет россиян с 1 мая

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Какие перемены ждут россиян в мае

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Какие изменения ждут россиян с первого мая?

Телеканал 360°вчера в 06:42
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
Экономика

Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
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Киберспорт

DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2

Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Общество

Российский боец ММА высмеял угрозы Соловьева в адрес Уткина

РИА Новости вчера в 13:19
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Общество

В Москве скончался личный пилот Путина

В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Экономика

Пензенская область лидирует в округе по росту ВРП

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 29 апреля на сессии Законодательного Собрания доложил депутатам о социально-экономическом развитии региона.
Пенза-Пресс 05:50
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Футбол

Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.
Metaratings 05:09
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Политика

Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий.
Lenta.ru 03:04
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Происшествия

Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 05:34
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Общество

В российских судах продлили ограничительные меры до 11 мая

В постановлении говорится, что таким образом, по возможности, должны рассматриваться все дела - как уголовные, так и гражданские.
Эхо Москвы 05:32
Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Происшествия

В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением и автомобиль скатился в море с обрывистого берега высотой около 25 метров.
REGNUM вчера в 16:48
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

Индийский актёр Ирфан Кхан, снимавшийся в голливудских и болливудских фильмах, скончался на 54-м году жизни, передаёт телеканал NDTV со ссылкой на близких артиста.
RT на русском 04:11
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Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Учёные утверждают, что именно современная пустыня в древности являлась самым опасным местом на Земле.
Vevby.ru 27 апреля в 19:51
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Здоровье

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19

Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета вчера в 14:17
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Шоу-бизнес

Молодой муж Бабкиной рассказал, когда певицу выпишут из больницы

News.ru вчера в 16:35
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Спорт

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Газета.Ru 27 апреля в 12:27
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Портал TMZ сообщает, что Джиджи Хадид и ее бойфренд Зейн Малик ждут ребенка.
Super.ru вчера в 17:11
Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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