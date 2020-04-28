Экономика
REGNUMРяд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.
Читать в источнике
Оценить530
с чего всё началось
Режим самоизоляции На 1 мая предварительно запланировано снятие введённого президентом России Владимиром Путиным в конце марта режима самоизоляции в стране. Он стал действовать для того, чтобы остановить распространение коронавируса.News.ru27 апреля в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Общество
Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России
Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
Общество
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии китайского коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:36
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
РИА Новости 07:53
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Политика
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru 03:12
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Наука
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28
Энергетика
Польша решила арестовать активы газопровода «Северный поток — 2»
Варшава, 28 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Власти Польши хотят наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если Газпром не перечислит польской PGNiG средства, которые присудил компании Стокгольмский арбитраж.
REGNUM вчера в 02:10
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47