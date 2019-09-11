Политика
REGNUMРяд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
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В Бундестаге призвали «сделать первый шаг» в снятии антироссийских санкций
Московский Комсомолец01:17
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Хоккей
Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» над «Вашингтоном»
В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Вести.Ru 00:45
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Политика
СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Известия 01:19
Футбол
Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»
Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15
Происшествия
Посетитель устроил стрельбу в московском клубе
Посетитель в ночь на субботу устроил стрельбу в клубе в Москве после конфликта, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
РИА Новости 01:08
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия
В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по области.
РИА Новости 00:28
Политика
Президент Косово: поддержка США жизненно важна для мира на Балканах
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Тачи поблагодарил американского президента за поддержку косовского народа и государства и подчеркнул, что поддержка США и Америки жизненно важна для поддержания мира и стабильности на Западных Балканах и во всей Европе.
REGNUM вчера в 02:40
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 26 сентября в 01:52
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
Россия отказалась обвинять Трампа и Помпео в невыдаче виз делегатам
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США.
Lenta.ru вчера в 16:54
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Футбол
Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45