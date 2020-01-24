Полностью или частично остаться без отопления могут 30 городов Украины, если предприятия, которые отвечают за этот вопрос, не выполнят требования по расчётам для получения газа, заявили в «Нафтогазе», пишет RT.

Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля

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