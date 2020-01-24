Общество
Мой БрянскРяд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля
Полностью или частично остаться без отопления могут 30 городов Украины, если предприятия, которые отвечают за этот вопрос, не выполнят требования по расчётам для получения газа, заявили в «Нафтогазе», пишет RT.
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Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Театры
В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Общество
В Татьянин день погода была разной
Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»
Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
Общество
В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
Наука
Фотограф показал, как выглядит снежинка на макрофотографии
Фотографу удалось настолько близко запечатлеть снежинку, что можно в подробностях рассмотреть ее узоры.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Хоккей
Василевский стал вторым в конкурсе вратарей на Матче звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский второй год подряд занял второе место в конкурсе All-Star Skills, который проходит перед Матчем звезд НХЛ.
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Авто
Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla
Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.
Здоровье
Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев
Напомним, ранее главный детский онколог Минздрава Красноярского края Марина Борисова, выступая на круглом столе, посвященном вопросам развития здравоохранения, заявила, что в 2019 году в регионе впервые были зафиксированы три случая заболевания крови у новорожденных.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политика
Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил в интервью Der Spiegel, что военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский Boeing под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Общество
Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря
По Балтийскому морю ежегодно проходят туристические суда, перевозящие 20-30 млн круизных пассажиров, и около 1100 круизных судов, при этом в Калининградскую область заходят не более десяти судов в год.