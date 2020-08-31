Ряд изменений ждет россиян в сентябре 2020 года

ФАН 12

Несколько новых законов и поправок, принятых в Госдуме, начинают действовать в начале осени. Они касаются различных сфер жизни граждан РФ, многие вступают в силу уже 1 сентября. С первого учебного дня учителя школ получат надбавку за классное руководство.