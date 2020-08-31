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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Ряд изменений ждет россиян в сентябре 2020 года

Несколько новых законов и поправок, принятых в Госдуме, начинают действовать в начале осени. Они касаются различных сфер жизни граждан РФ, многие вступают в силу уже 1 сентября. С первого учебного дня учителя школ получат надбавку за классное руководство.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Российских граждан с 1 сентября ждет ряд важных изменений, которые коснутся выборов, школ, кредитов и мер социальной поддержки.
ФАН30 августа в 07:05
Подробнее о событии
РБК

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

РБК17:00
Политическая Экспертиза

СМИ рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Политическая Экспертизавчера в 01:07
ФАН

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

ФАН30 августа в 07:05
Газета Кемерова

Стало известно, что изменится в школьных правилах с 1 сентября

Газета Кемеровавчера в 22:13
Экономика сегодня

СМИ опубликовали список «осенних» изменений в жизни россиян

Экономика сегоднявчера в 22:12
Южный Федеральный

Какие изменения произойдут в жизни россиян в сентябре 2020 года

Южный Федеральныйвчера в 21:57
iReactor

В РФ с 1 сентября вступит в силу пакет новых законопроектов

iReactorвчера в 00:43

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, у белорусов и россиян есть общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока", передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Инфорос08:30
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