Ряд изменений ждет россиян в сентябре 2020 года
Несколько новых законов и поправок, принятых в Госдуме, начинают действовать в начале осени. Они касаются различных сфер жизни граждан РФ, многие вступают в силу уже 1 сентября. С первого учебного дня учителя школ получат надбавку за классное руководство.В источнике
С чего всё началось
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Российских граждан с 1 сентября ждет ряд важных изменений, которые коснутся выборов, школ, кредитов и мер социальной поддержки.
ФАН30 августа в 07:05
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