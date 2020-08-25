Ряд категорий россиян смогут полететь на Кипр с 28 августа
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Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз местного Минздрава.В источнике
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