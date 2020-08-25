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Газета.Ru
Газета.Ru

Ряд категорий россиян смогут полететь на Кипр с 28 августа

Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз местного Минздрава.В источнике
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РИА Новости

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

РИА Новости03:18
Российская газета

Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан

Российская газета21:55
РБК

Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

РБК21:14
Московский Комсомолец

Власти Кипра с 28 августа открывают въезд для россиян

Московский Комсомолец19:53
Коммерсантъ

Кипр откроет границу для некоторых категорий россиян

Коммерсантъ19:37
РЕН ТВ

Кипр внес Россию в список стран с разрешением на въезд после эпидемии

РЕН ТВ19:29
ТАСС

Кипр включил Россию в число стран, откуда могут приезжать некоторые категории граждан

ТАСС18:43

35 лет назад погибла посол доброй воли Саманта Смит

35 лет назад в авиакатастрофе погибла 13-летняя американка Саманта Смит - посол доброй воли, получившая известность после своего письма руководителю СССР Юрию Андропову, которое она написала в разгар "холодной войны".
35 лет назад погибла посол доброй воли Саманта Смит
Газета.Ru01:40

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».
Доступ103:10
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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