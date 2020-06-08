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Rambler News ServiceRambler News ServiceМеры поддержки малого бизнеса распространили на самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса на самозанятых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин распространил отдельные меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

Вечерняя Москвавчера в 09:46

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Российская газетавчера в 09:20

Путин распространил на самозанятых отдельные меры поддержки малого бизнеса

ПРАЙМвчера в 07:20

Ряд мер по поддержке малого бизнеса распространили на самозанятых

Парламентская газетавчера в 08:38

Путин распространил меры поддержки МСП на самозанятых

Общероссийский Народный Фронтвчера в 08:28

Путин распространил меры поддержки МСП в условиях пандемии на самозанятых

ТАССвчера в 07:56

Меры поддержки малого бизнеса распространили на самозанятых

Rambler News Serviceвчера в 08:40
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество

В России выявлены проблемы с доставками зарубежных посылок

Логистические компании начали сталкиваются с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Газета.Ru 07:36
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Происшествия

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя

По информации Baza, экспертиза обнаружила в крови у известного артиста 2,1 промилле алкоголя, которую можно получить, например, если выпить примерно бутылку водки.
Росбалт 07:12
1
Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии объявила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Газета.Ru 09:20
96
Общество

Президент поручил увеличить пособие по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
1,6K
Общество

Брянский таксист отказался везти темнокожего студента

Взгляд.ру 08:21
7
Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
6
Гаджеты

Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Megaobzor.com 05:06
5
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
5
Космос

«Роскосмос» признал отсутствие российских деталей на Crew Dragon

В американском корабле Илона Маска Crew Dragon не использовались российские детали, отметили в пресс-службе "Роскосмоса".
Московский Комсомолец 08:22
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель – неважно, кто - устроил аварию с гибелью человека.
РИА Новости 06:07
1,9K
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
10
Политика

Партия пенсионеров удивилась позиции КПРФ по поправкам в Конституцию

Российская Партия пенсионеров выразила недоумение в связи с позицией КПРФ по закону о поправке к Конституции.
Ruposters.ru 08:43
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
107
Общество

Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
17
Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова ответила на обещания актера

Вдова водителя, который погиб в Москве в ДТП с участием пьяного актера Михаила Ефремова, рассказала, какого наказания ждет для виновника произошедшего.
РЕН ТВ 08:00
14
Спорт

В Steam вышла Satisfactory

Стало известно, что в сервисе Steam состоялась премьера аркадного симулятора Satisfactory.
Vevby.ru 08:42
1
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
3
Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
3
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
24
Происшествия

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

В сирийское городе Кобани, на маршруте следования патруля российской военной полиции, взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:15
Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
31
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Общество

Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину

Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
Аргументы и Факты 09:14
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
21
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
158
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