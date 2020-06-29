Экономика
Политическая ЭкспертизаРяд новых законов начнет действовать в России с 1 июля
Несколько нововведений в российском законодательстве начнут действовать с 1 июля 2020 года. Изменения затронут сферы ЖКХ, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. На территории РФ с 1 июля проиндексируют тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
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Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
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Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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