Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРяд новых законов начнет действовать в России с 1 июля

Несколько нововведений в российском законодательстве начнут действовать с 1 июля 2020 года. Изменения затронут сферы ЖКХ, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. На территории РФ с 1 июля проиндексируют тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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Ряд новых законов начнет действовать в России с 1 июля

ToDay News Ufa14:43

Рост тарифов ЖКХ и налог для самозанятых: что изменится в России с 1 июля

СеверИнформвчера в 00:59

В России с 1 июля вступает в силу ряд новых законов

Народные новости02:56

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новостивчера в 05:06

С 1 июля в России вступает в силу ряд нововведений в законодательстве

iReactor10:24

Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты28 июня в 17:09
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Мясников назвал способ снизить риск онкологии

Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:36
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Общество

В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 300 тысяч калужан

В голосование по поправкам в Конституцию приняли участие более 30 миллионов россиян.
ГТРК Калуга вчера в 14:51
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

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Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
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Наука

Из-за падения астероида погибли динозавры

Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
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Футбол

Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
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Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Футбол

Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции

Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Общество

Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля

"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
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Шоу-бизнес

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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам перед предстоящим днем всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Регион 64 06:50
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Киберспорт

2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
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Общество

Жителям Подмосковья разрешили занятия спортом на улице и в парках

Жители Подмосковья с 1 июля разрешено гулять и заниматься спортом на улице, сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства области.
РБК 15:28
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Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4

Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
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Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
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Энн Хэтэуэй поделилась сложностями в работе с Кристофером Ноланом

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Высокопоставленный руководитель Apple уверен, что компания не доминирует ни на одном рынке

«На самом деле положение Apple не является доминирующим ни на одном рынке, и мы сталкиваемся с сильной конкуренцией во всех категориях — в планшетах, носимых устройствах, настольных компьютерах и ноутбуках, картах, музыке, платежах, обмене сообщениями и многом другом», — считает Мэтрэй.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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Армия и оружие

Польша вооружится против российских танков израильскими ракетами

Известный израильский производитель вооружений – компания Rafael – объявила о планах поставить в Польшу противотанковые ракеты Rafael SPIKE с дальностью до 32 километров.
Утро.ru 07:27
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Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»

Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
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Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году

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В городе Гусь-Хрустальный загорелось здание Дома культуры

Здание Дома культуры загорелось на площади 800 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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