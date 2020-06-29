Экономика
Политическая ЭкспертизаРяд новых законов начнет действовать в России с 1 июля
Несколько нововведений в российском законодательстве начнут действовать с 1 июля 2020 года. Изменения затронут сферы ЖКХ, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. На территории РФ с 1 июля проиндексируют тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новостивчера в 05:06
Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
Аргументы и Факты28 июня в 17:09
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Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Московский "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:12
Общество
Джонсон пообещал британцам спасти экономику масштабными инвестициями
Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в сферы социальной защиты, здравоохранения, строительства и транспорта для оживления экономики страны после пандемии.
Независимая газета 12:41
Политика
В США объявили компании Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Федеральная комиссия по связи США официально объявила две китайские компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их любые филиалы, материнские и дочерние компании угрозами национальной безопасности.
Известия 13:01
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 90%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 90%, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные электронного штаба.
RT на русском 02:05
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Экономика
Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group
В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».
РБК 13:00
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Энергетика
«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
RT на русском 12:30
Футбол
Уткин высоко оценил стадион «Газпром-Арена»
Популярный спортивный журналист и блогер Василий Уткин комплиментарно отозвался о стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге.
Московский Комсомолец 13:22
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной заявил о покушении на его жизнь
Сын Цывиной считает, что он, как прямой наследник звезды, сильно кому-то мешает. Доказательством тому стало недавнее покушение на парня.
StarHit.ru 12:00
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
Политика
Тихановская подала документы для регистрации на выборах в Белоруссии
Шестой претендент на президента Белоруссии, безработная Светлана Тихановская подала в ЦИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата, сообщили РИА Новости во вторник в комиссии.
РИА Новости 10:37
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Футбол
Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на матч Ла Лиги с «Мальоркой»
В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" из Виго на выезде сыграет с командой "Мальорка".
Вести.Ru 12:43
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли Бэтмена
В СМИ появилась информация, что киностудия Warner ведёт переговоры с Майклом Китоном о его возвращении на экраны в образе постаревшего Брюса Уэйна в ленте "Флэш", над которым работает режиссёр фильма "Оно" Андрес Мускетти.
Газета Metro 11:20
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Шоу-бизнес
Пугачева потратила 3 млн рублей на покупку памятника на кладбище
Примадонна отечественной эстрады заплатила три миллиона рублей, чтобы установить памятник своему другу Александру Барыкину.
VSE42.RU 06:39
Происшествия
В одном из медцентров на севере Тегерана произошёл взрыв
По данным агентства, пожарные допускают, что в здании могло произойти возгорание, которое привело к взрыву кислородных баллонов в медцентре.
RT на русском 13:21
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии
России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49