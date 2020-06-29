Несколько нововведений в российском законодательстве начнут действовать с 1 июля 2020 года. Изменения затронут сферы ЖКХ, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. На территории РФ с 1 июля проиндексируют тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Ряд новых законов начнет действовать в России с 1 июля

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