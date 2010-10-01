Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальРяд проблем сдерживает развитие Якутии

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Несмотря на огромные запасы углеводородов в Республике Саха (Якутия), существует ряд факторов, сдерживающих комплексное социально-экономическое развитие региона и снижающих эффективность работы его нефтегазового комплекса.
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