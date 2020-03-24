Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

Цена на нефть марки Brent выросла до $27,93 за баррель

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).