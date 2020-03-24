Финансы
RT на русскомРяд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке
RT на русском24 марта в 15:24
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Комментарии
Гаджеты
Полностью рассекречены смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 Pro характеризуется 6,78-дюймовым QHD+ экраном с кадровой частотой 120 Гц, основной квадрокамерой на 48, 48, 8 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, проводную 30-Вт, беспроводную 30-Вт и обратную беспроводную мощностью 3 Вт зарядками и наконец защитой от пыли и влаги (IP68).
Здоровье
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Футбол
«Реал» хочет приобрести полузащитника ЦСКА
Здоровье
Выявлено, как чеснок может быть полезен при коронавирусе
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Происшествия
В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Общество
Авиасообщение между Краснодаром и Сочи будет закрыто
На время нерабочей недели в крае закроют авиасообщение между двумя важнейшими региональными центрами - Краснодаром и Сочи.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Здоровье
На Ставрополье подтвердились новые случаи заражения коронавирусом
Ещё один вернулся из Франции, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Инна Макарова
Инна Макарова – актриса известная по фильму «Девчата» скончалась на 93-м году жизни.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота вышли на тактические учения
Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, 30 боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ вышли для участия в тактических учениях, которые состоятся в акваториях Японского и Охотского морей.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Армия и оружие
Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Здоровье
У главврача Пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус
Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
Общество
Курганская полиция опровергла информацию о рейдах по ТРЦ
УМВД РФ по Курганской области опровергло информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Технологии
Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X
Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.