Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

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