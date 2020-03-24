Финансы

RT на русскомRT на русскомРяд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

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URA.Ru24 марта в 11:25

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РБК24 марта в 02:21

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Российская газета24 марта в 05:16

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru24 марта в 03:24

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Коммерсантъ24 марта в 04:18

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19
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