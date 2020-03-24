Финансы
РБКНесколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 20 марта. Увеличить стоимость кредитования планировали и в банке «Зенит». При этом в ВТБ и Почта Банке пока что не собираются пересматривать ставки по кредитам и вкладам.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке
RT на русскомвчера в 15:24
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