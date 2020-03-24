Финансы
Гудвилл.онлайнВ России банки начали повышать ставки по ипотеке
Ряд российских банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам для своих клиентов, несмотря на то, что ЦБ ранее сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Речь идет о банке «Открытие», который поднял ставку по ипотеке на полтора процентных пункта, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:19
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Финансист оценил перспективы роста ипотечных ставок для россиян в ближайший месяц
Экономика сегодня06:05
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