Финансы

RT на русскомRT на русскомРяд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал решение банков повысить ставки по ипотеке

РИА Новости06:44

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