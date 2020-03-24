Финансы
RT на русскомРяд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток-2», направилось в порт Кейптаун (ЮАР).
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