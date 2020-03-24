Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

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