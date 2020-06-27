с чего всё началось

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

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