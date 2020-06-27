Общество
РИА НовостиРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".
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с чего всё началось
В связи с неопределенностью с датами снятия ограничений туроператоры аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ07:27
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Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Футбол
Тедеско: отметил бы игру защиты «Спартака» в матче с «Уфой»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ с "Уфой" (0:0).
Чемпионат 11:52
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к Фадееву, который похудел на 100 кг
Пример российского композитора Максима Фадеева, который смог похудеть почти на 100 кг, смотивировал его коллегу Иосифа Пригожина.
URA.Ru 19:38
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Армия и оружие
Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 14:11
Политика
Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан
Байден подчеркнул, что Трамп, по информации NYT, «будучи верховным главнокомандующим» уже «в течение нескольких месяцев знал об этом», но «даже не ввел санкции в отношении России за это грубейшее нарушение международного права».
Взгляд.ру 20:29
Здоровье
Шесть иркутян с коронавирусом умерли за день
Шесть пациентов с коронавирусом умерли за сутки, сообщил региональный оперативный штаб 27 июня.
Тайга.инфо вчера в 22:39
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Общество
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия 20:23
Политика
Помпео раскритиковал политику КНР в отношении Южно-Китайского моря
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря, как своей империи, и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.
РИА Новости 19:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Здоровье
Коронавирус в Хакасии: динамика, летальность, распространение по районам на 25 июня
По данным Роспотребнадзора, в Хакасии 1152 выздоровевших за все время (67,9% от всех зарегистрированных случаев), в общероссийской статистике указано 1257.
Пульс Хакасии 25 июня в 09:44
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Политика
Le Point (Франция): мир с точки зрения России (Le Point)
Россия выглядит вездесущей на международной арене, и европейцы считают ее деятельность агрессивной по своей сути.
ИноСМИ 18:14
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Гаджеты
TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей
Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 04:58
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:26
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
Газета.Ru 20:19
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
Гастроэнтеролог опроверг мифы об «опасном» чае
Врач Алексей Парамонов рассказал о влиянии чая на организм и разоблачил распространенные мифы об этом напитке.
Московский Комсомолец 11:05
Космос
«Хаббл» увидел «тень» летучей мыши среди звезд
Mockva.ru вчера в 14:40
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26