"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

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