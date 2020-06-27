Общество
РИА НовостиРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".
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Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Кино
Премьера фильма «Мулан» перенесена на август
Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru 17:11
Шоу-бизнес
Пластический хирург прокомментировал травму носа Ксении Собчак
Пластический хирург Тимур Нугаев, работающий со многими российскими знаменитостями, в интервью изданию «ПолитЭксперт» прокомментировал травму носа, которую недавно получила телеведущая Ксения Собчак.
Bimru.ru 08:07
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Политика
Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске
Во Фрунзенский и Московской районы белорусской столицы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить.
РИА Новости 16:24
Шоу-бизнес
После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев бросил супругу после 23 лет брака.
iReactor вчера в 05:33
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Религия
В РПЦ сообщили об отношении к дискриминации сексуальных меньшинств
Русская православная церковь (РПЦ) отрицательно относится к дискриминации трансгендеров и других сексуальных меньшинств.
РБК 13:08
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 18:18
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Политика
Коронавирус заставил ООН собраться на специальную сессию
130 стран-членов ООН поддержали инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом в формате видеоконференции.
Lenta.ru 17:09
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Политика
В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза
Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
Политика
В России ответили на протест Японии из-за геологоразведки у Курил
Чтобы нормализовать отношения с Россией, Токио должен заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке, заявил депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя протест Японии в связи с проведением геологоразведочных работ вблизи Курил.
Взгляд.ру вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 13:09
Наука
Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов
Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
Здоровье
Эксперты дали советы о правильном безвредном загаре
«Ридус» поделился важными советами для тех, кто любит загорать. Рассказали, как это делать без вреда для здоровья.
Телеканал 360° вчера в 05:05