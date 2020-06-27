"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Политика Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной. 173

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 6,8K

Происшествия Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 87. 51

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико. 20

Происшествия Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО). 2

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 364

Происшествия Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков. 15

Происшествия Пропавшую в Саратове Татьяну Трифонову нашли живой Вчера в Ленинском районе Саратова нашли живой 70-летнюю Татьяну Трифонову. Об этом сообщили волонтеры в группе "Лиза Алерт Саратов".

Единоборства Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Здоровье Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум». 21

Политика Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.

Общество В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск. 123

Экономика Сфера программного обеспечения Китая начала подавать признаки жизни Пекин, 28 июня 2020, 06:51 — REGNUM Восстановление сферы программного обеспечения Китая ускорилось по мере того, как выручка компаний в этой сфере начала показывать положительную динамику, сообщили 27 июня в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 617