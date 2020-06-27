Общество

РИА НовостиРИА НовостиРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".
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Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Интерфаксвчера в 14:00

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

ТАССвчера в 08:41

Туроператоры стали отменять заграничные туры на июль

Телеканал 360°вчера в 12:16

Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

РБКвчера в 10:38

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

РИА Новостивчера в 12:11

Крупные туроператоры отменяют туры за рубеж в июле

Эхо Москвывчера в 09:10

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Коммерсантъвчера в 07:27
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Происшествия

Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 87.
Любимый город вчера в 06:11
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Политика

Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 26 июня в 19:56
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
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Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:43
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Армия и оружие

Президент Азербайджана открыл несколько учреждений в Мингячевире

SNG.Today 26 июня в 04:33
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 26 июня в 10:51
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Происшествия

Пропавшую в Саратове Татьяну Трифонову нашли живой

Вчера в Ленинском районе Саратова нашли живой 70-летнюю Татьяну Трифонову. Об этом сообщили волонтеры в группе "Лиза Алерт Саратов".
Взгляд-инфо вчера в 02:21
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Общество

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.
Эхо Москвы вчера в 23:02
Единоборства

Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум».
SMINEWS в Иванове 24 июня в 22:07
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Политика

Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
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Экономика

Сфера программного обеспечения Китая начала подавать признаки жизни

Пекин, 28 июня 2020, 06:51 — REGNUM Восстановление сферы программного обеспечения Китая ускорилось по мере того, как выручка компаний в этой сфере начала показывать положительную динамику, сообщили 27 июня в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.
REGNUM вчера в 23:51
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
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Игры

Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding

Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru вчера в 16:00
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 26 июня в 01:50
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости вчера в 12:26
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