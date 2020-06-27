Общество

РИА НовостиРИА НовостиРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц", — говорится в сообщении. О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист".
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Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Интерфакс14:00

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

РИА Новости12:11

Крупные туроператоры отменяют туры за рубеж в июле

Эхо Москвы09:10

Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

РБК10:38

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

ТАСС08:41

Туроператоры стали отменять заграничные туры на июль

Телеканал 360°12:16

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Коммерсантъ07:27
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Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

Деловое.ТВ вчера в 12:44
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Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

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В результате огнестрельные ранения получили два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК 20:51
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
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Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
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Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
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В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
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Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
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Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
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Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в США достигло 2 505 593.
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Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Шутя, Коларж назвал своей «виной» начало сноса монументов по всему миру, но в то же время заверил, что, если бы не Москва, он бы не стал трогать памятник Коневу.
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