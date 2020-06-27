Общество

RT на русскомRT на русскомРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
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Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Интерфакс14:00

Ряд туроператоров в России отменят июльские туры за рубеж

РИА Новости12:11

Крупные туроператоры отменяют туры за рубеж в июле

Эхо Москвы09:10

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Телеканал 360°12:16

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

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Происшествия

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РБК 10:25
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