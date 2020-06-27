Коронавирус
RT на русскомРяд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
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с чего всё началось
В связи с неопределенностью с датами снятия ограничений туроператоры аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ07:27
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