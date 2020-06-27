с чего всё началось

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле

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