Общество

Газета.RuГазета.RuРяд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС. Так, с 1 марта в силу вступает закон, который будет устанавливать порядок и критерии определения взаимозаменяемости лекарств.
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Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

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