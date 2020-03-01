Общество
Газета.RuРяд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года
В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС. Так, с 1 марта в силу вступает закон, который будет устанавливать порядок и критерии определения взаимозаменяемости лекарств.
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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
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Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны.
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Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле сообщил, что его травма носит более тяжёлый характер, чем это изначально предполагалось.
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