Вину бывший журналист не признает. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками, а также работал в кремлевском пуле.

Авто УАЗ запатентовал передний бампер «русского Prado» Ранее в Сети появились официальные рендеры внедорожника, на которых виден бампер, аналогичный запатентованному, и другие элементы экстерьера. 844

Общество Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram. 263

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 2K

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Армия и оружие Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 45

Общество Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК. 3

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 2

Общество Россияне одобрили повышение налогов Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации. 17

Шоу-бизнес Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.

Политика Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников. 25

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,2K

Технологии Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам. 1