Политика
РИА НовостиРяд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
Вину бывший журналист не признает. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками, а также работал в кремлевском пуле.
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Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Авто
УАЗ запатентовал передний бампер «русского Prado»
Ранее в Сети появились официальные рендеры внедорожника, на которых виден бампер, аналогичный запатентованному, и другие элементы экстерьера.
Motor 05:58
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 17:06
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Газета.Ru вчера в 04:42
Армия и оружие
Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
Взгляд.ру 06:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
Профиль 02:34
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Общество
Россияне одобрили повышение налогов
Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Sibnet Новости 00:55
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Энергетика
«Газпром нефть» начала поставки нефти из Арктики в Китай
Rambler News Service 04:19
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Технологии
Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ
Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам.
iReactor 05:07
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Речь идет о пассажирских микроавтобусах на 16, 14, 12 и 10 посадочных мест, включая место водителя.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться перед народом и уйти в отставку
Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед народом и сложить полномочия.
Наша версия вчера в 05:26
Футбол
«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 13 июля
Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 32-го тура Серии «Интер» — «Торино».
Чемпионат 01:30
Космос
В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6
Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна вчера в 09:23