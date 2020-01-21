Общество

КоммерсантъКоммерсантъРядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты

В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. Всего в «зеленую зону», где расположены иностранные диппредставительства и правительственные здания, попали три ракеты типа «Катюша».
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с чего всё началось

Рядом с посольством США в Багдаде упали три ракеты

Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. "Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", - добавил собеседник агентства. Жертв в результате обстрела нет, уточнил источник.
РИА Новости16:34

Подробнее о событии

СМИ: при обстреле «зеленой зоны» Багдада никто не пострадал

ТАСС17:26

В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК17:22

Источник: три ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

RT на русском16:34

Около здания посольства США в Багдаде упали три ракеты

Российская газета16:56

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru16:44

Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты

Коммерсантъ17:20

Рядом с посольством США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новости16:34
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