Происшествия
Газета.RuРядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости". По информации пресс-службы команды, пожар случился из-за непогашенного костра, пламя перекинулось на сухую траву, что и привело к сильному возгоранию.
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Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Гамидов приговорен к 6,5 года заключения в колонии общего режима, а Юсуфов — к 5,5 года.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Кино
Анджей Сапковский считает, что «Ведьмак» превзойдет «Игру престолов»
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
Политика
Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка
Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Армия и оружие
Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной
Военный эксперт рассказал, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не может проходить через лёд.
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Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Политика
«Слуга народа» призвала силовиков заняться соратницей Порошенко
Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Общество
Умер диссидент Владимир Буковский
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.