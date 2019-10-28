Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости". По информации пресс-службы команды, пожар случился из-за непогашенного костра, пламя перекинулось на сухую траву, что и привело к сильному возгоранию.

Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар

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