Общество
Российская газетаРяд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.
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Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газета06:16
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