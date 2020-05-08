с чего всё началось

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости предлагает ввести правительство РФ. Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.

Общество В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 193

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 38

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 602

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 124

Футбол Федун пробудет в больнице около недели Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.

Общество «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2» Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". 1,1K

Общество В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой. 9

Футбол «Зенит» планирует приобрести форварда «Бешикташа» Петербургский "Зенит" планирует приобрести форварда турецкого "Бешикташа" Умута Найира, сообщает Milliyet.

Политика Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций после назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. 743

Общество Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 3

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 55

Футбол Рами признался, что не знает имен игроков «Сочи» Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.