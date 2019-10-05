У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной. Вытягивает ее, подчеркивает достоинства.

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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

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