Фигурное катание
РБКФигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме. Выступая за сборную Европы, она получила от судей 160,53 балла. Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка.
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У Загитовой прекрасное платье, которое делает ее очень привлекательной и сексуальной. Вытягивает ее, подчеркивает достоинства.
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ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
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В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
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Сериал «Ходячие мертвецы» продлят на 11-й сезон. Как сообщает «Игромания», об этом объявили на фестивале Comic Con в Нью-Йорке.
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