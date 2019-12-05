Экономика
62инфоРязанская область получила грант за эффективную работу губернатора
Размер гранта зависел от итогового рейтинга, в котором оценивалось достижение показателей эффективности, установленные Правительством.
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В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикВашГород.ру 00:44
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Свердловская область получит ₽1 млрд из федерального бюджета за эффективность Куйвашева
Znak.com04 декабря в 00:39
Карелия получила дополнительные 705 миллионов из федерального бюджета
Московский Комсомолецвчера в 02:48
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