Экономика
РИА КалмыкияКалмыкия получила федеральный грант за эффективную работу власти
Как пишет информагентство Regnum, степная республика может рассчитывать на грант в размере 297 млн. рублей. Меньше всех получит Чукотский автономный округ - 265 млн. рублей. Максимальный объем дотаций получит Крым - 1,596 млрд. рублей.
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Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикНовая Сибирь 03 декабря в 20:03
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Карелия получила дополнительные 705 миллионов из федерального бюджета
Московский Комсомолецвчера в 02:48
Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей
Российская газета03 декабря в 07:01
Самарская область получит полтора миллиарда рублей за эффективную работу губернатора
ФедералПресс04 декабря в 02:55
Доверие, продолжительность жизни и инвестиции. За что будут поощрять губернаторов
ИА ЯСИА02 декабря в 23:25
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