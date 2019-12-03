Экономика

РИА КалмыкияРИА КалмыкияКалмыкия получила федеральный грант за эффективную работу власти

Как пишет информагентство Regnum, степная республика может рассчитывать на грант в размере 297 млн. рублей. Меньше всех получит Чукотский автономный округ - 265 млн. рублей. Максимальный объем дотаций получит Крым - 1,596 млрд. рублей.
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Дмитрий Медведев
Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикНовая Сибирь 03 декабря в 20:03

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