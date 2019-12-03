Экономика

REGNUMREGNUMРязанская область получит грант за эффективную работу губернатора

Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям. Согласно методике расчёта Рязанская область получит 803 249,6 тысяч рублей.
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Дмитрий Медведев
В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикВашГород.ру 00:44

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