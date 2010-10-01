Общество

YA62.ruYA62.ruРязанская прокуратура отменила школьное правило «Звонок — для учителя»

Прокуратура опротестовала локальный акт, закрепляющий школьное правило «Звонок – сигнал для учителя», сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Прокурорской проверкой установлено, что приказом директора МОУ «Чапаевская СОШ» утверждены «Правила поведения учащихся в школе».
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Прокуратура отменила правило «звонок для учителя» в михайловской школе

62инфо23 сентября в 13:32

В России опротестовали правило «звонок – сигнал для учителя»

REGNUM23 сентября в 05:18

Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»

RZN.info23 сентября в 02:40

Права школьников на школьный звонок отстояла прокуратура в Михайловском районе

Ryazpressa.ru23 сентября в 04:05

Рязанская прокуратура отменила школьное правило «Звонок — для учителя»

YA62.ru23 сентября в 03:55

В Рязанской прокуратуре опровергли школьное правило «Звонок для учителя»

7 новостей23 сентября в 03:29

Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»

КП - Рязань23 сентября в 04:20
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Политика

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика

Лукашенко не намерен до смерти быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.
Газета.Ru 07:53
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Происшествия

В больнице Петербурга прокомментировали драку медика с женщиной

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с избиением пациента врачами скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
Ридус 08:12
Авто

На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов

На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Футбол

Египет потребовал у ФИФА объяснений из-за пропажи голосов за Салаха

Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Tuttosport.
Спорт-Экспресс 05:52
Политика

Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака

iReactor 08:00
Футбол

«Барселону» оштрафуют на 300 евро за переговоры с Гризманном

«Барселону» оштрафуют на 300 евро за то, что она вела переговоры с Антуаном Гризманном, когда у того был действующий контракт с «Атлетико», сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 07:38
Политика

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill.
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Кино

Суд в Москве отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

News.ru 05:26
Экономика

На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей

Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Гаджеты

Продажи Redmi Note 8 Pro начались в Европе

Официально в Европе начинаются продажи нового мобильного устройства Redmi Note 8 Pro.
iReactor 00:28
Политика

Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
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