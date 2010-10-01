Общество
YA62.ruРязанская прокуратура отменила школьное правило «Звонок — для учителя»
Прокуратура опротестовала локальный акт, закрепляющий школьное правило «Звонок – сигнал для учителя», сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Прокурорской проверкой установлено, что приказом директора МОУ «Чапаевская СОШ» утверждены «Правила поведения учащихся в школе».
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Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»
RZN.info23 сентября в 02:40
Права школьников на школьный звонок отстояла прокуратура в Михайловском районе
Ryazpressa.ru23 сентября в 04:05
В Рязанской прокуратуре опровергли школьное правило «Звонок для учителя»
7 новостей23 сентября в 03:29
Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»
КП - Рязань23 сентября в 04:20
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Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Политика
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
РИА Новости вчера в 13:58
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика
Лукашенко не намерен до смерти быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.
Газета.Ru 07:53
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В больнице Петербурга прокомментировали драку медика с женщиной
В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с избиением пациента врачами скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
Ридус 08:12
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Футбол
Египет потребовал у ФИФА объяснений из-за пропажи голосов за Салаха
Федерация футбола Египта направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, информирует Tuttosport.
Спорт-Экспресс 05:52
Политика
Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака
iReactor 08:00
Футбол
«Барселону» оштрафуют на 300 евро за переговоры с Гризманном
«Барселону» оштрафуют на 300 евро за то, что она вела переговоры с Антуаном Гризманном, когда у того был действующий контракт с «Атлетико», сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 07:38
Политика
Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill.
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Гаджеты
Продажи Redmi Note 8 Pro начались в Европе
Официально в Европе начинаются продажи нового мобильного устройства Redmi Note 8 Pro.
iReactor 00:28
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09