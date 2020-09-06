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Известия
Известия

Рязанская школьница сняла на видео мастурбирующего на уроке учителя

Ученица седьмого класса одной из школ Рязанской области сняла на видео мастурбировавшего перед ней учителя. Об инциденте сообщила 6 сентября «Областная Рязанская газета».В источнике
С чего всё началось
Областная Рязанская Газета

В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газетавчера в 12:03
Подробнее о событии
РБК

СК начал проверку из-за мастурбировавшего в классе учителя

РБК14:16
YA62.ru

Рязанский учитель-онанист объяснил свой поступок

YA62.ru09:15
7 новостей

Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

7 новостей12:57
Областная Рязанская Газета

Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка

Областная Рязанская Газета09:09
Московский Комсомолец

Мастурбировавший на уроке учитель объяснился

Московский Комсомолец09:51
РИА Новости

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

РИА Новости13:54
RZN.info

Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, арестовали — источник

RZN.info08:32

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Ведомости09:21
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РИА Новости08:27
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Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

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Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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РИА Новости09:59
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Газета.Ru07:24
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