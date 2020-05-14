Экономика

РБКРБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Интерфакс03:58

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Рязанский ЧОП стал владельцем 80% нефтяного актива правительства России в Венесуэле

МедиаРязань12:16

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Интерфакс03:58

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

РБК10:16

Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получило ЧОП из Рязани

Ведомости09:58

Актив в Венесуэле записали на ЧОП из Рязани. От него отказалась «Роснефть»

URA.Ru05:43

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Вести.Ru04:54

Российский нефтяной актив в Венесуэле переписали на рязанскую фирму

62инфо11:07
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
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Общество

Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области

В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия 09:35
Общество

Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России

В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
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Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
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Наука

Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник

ТАСС Наука вчера в 08:36
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
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Армия и оружие

Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США

Американские компания Sikorsky и Boeing продолжают летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Российская газета 07:45
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 42 случая заражения коронавирусом

За последние сутки выявлено еще 42 случая заражения, в том числе один – посмертно.
Рифей-Пермь 04:17
Футбол

Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
Газета.Ru 10:04
Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Коммерсантъ 09:58
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Little Big исполнит акустическую версию Uno на онлайн-Евровидении

iReactor 12 мая в 18:05
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Происшествия

В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль

В Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Газета.Ru 03:55
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Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Общество

Арендаторы назвали дату открытия ТЦ «Мега Дыбенко»

Покупатели торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово начали получать сообщения с анонсом от магазинов-арендаторов: закрытый еще 4 апреля ТЦ возобновит работу уже завтра, 15 мая.
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 13:05
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
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Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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Футбол

Головин стал лицом социального проекта «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин стал лицом социального проекта «Монако», призывающего носить маски во время пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 08:12
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В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
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