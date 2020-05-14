Экономика
РБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось
Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.Интерфакс03:58
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Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Политика
Жириновский предложил сократить количество депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число российских депутатов.
Радио Комсомольская правда вчера в 15:59
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Путин предложил создать Национальную базу генетической информации в РФ
"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Москва 24 09:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
Общество
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл
Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Игры
Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform вчера в 11:48
Политика
Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 11:49
Общество
С акцией медиков на подстанции скорой в Нижнем Новгороде разберется СК
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией собрание людей на подстанции скорой медицинской помощи Сормовского района Нижнего Новгорода.
Medvestnik.ru вчера в 15:21
Здоровье
ВОЗ призвала Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID-19
По словам Клюге, Европа может столкнуться со второй волной коронавируса осенью, при этом он будет сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.
Росбалт 11:43
Общество
Германия откроет границы с соседними странами 15 июня
Как объявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, улучшение эпидемиологической ситуации в стране позволило запланировать открытие границ с Австрией, Францией и Швейцарией с 15 июня 2020 года.
Prian.ru 09:25
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Происшествия
В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43