Экономика

РБКРБКРязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
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с чего всё началось

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Государственная "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
Интерфакс03:58

Подробнее о событии

Российский нефтяной актив в Венесуэле переписали на рязанскую фирму

62инфо11:07

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

РБК10:16

Актив в Венесуэле записали на ЧОП из Рязани. От него отказалась «Роснефть»

URA.Ru05:43

Владельцем нефтяного актива «Роснефти» в Венесуэле стало рязанское ЧОП

Новая газета07:16

Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получило ЧОП из Рязани

Ведомости09:58

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле

Вести.Ru04:54

«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле

Интерфакс03:58
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает в качестве новой даты проведения Единого государственного экзамена 19 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 11:16
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Фигурное катание

Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку

RT на русском вчера в 13:05
Футбол

Анатолий Мещеряков: «Локо» находится на пороге нового этапа развития

Московский "Локомотив" объявил о том, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным и с 1 июня эту должность займет сербский специалист Марко Николич.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
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Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
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Общество

Москвичей массово проверят на антитела к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусу - будет использоваться метод иммуноферментного анализа.
Газета.Ru 11:16
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Армия и оружие

США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»

"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 08:03
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Общество

Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:39
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
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Футбол

Давид Сильва определился с новым клубом

Испанский полузащитник Давид Сильва, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», покинет манкунианцев по завершении нынешнего сезона.
Евро-футбол.ру 04:08
Общество

Чиновницу из Саратова уволили за слова о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с поста после ее некорректного высказывания об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Москва 24 вчера в 05:15
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
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Транспорт

Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга в рамках запланированной транспортной реформы отменит 67 коммерческих маршрутов уже к лету 2020 года.
Что происходит 08:16
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Происшествия

СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Следственный комитет России предъявил в окончательной редакции обвинение бизнесмену Василию Бойко-Великому за растрату при оформлении невозвратных кредитов в размере 89 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Викторию Шонину.
Газета.Ru 06:53
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 5% и обновили максимум с начала марта без новостей

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" вечером в четверг развернулись вверх в отсутствие новостей и подскочили более чем на 5%, обновив максимум с начала марта.
Интерфакс 11:23
Гаджеты

19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12

Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,5K
Общество

Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси

Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
1
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
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Общество

РКН изучает публикации The New York Times и FT о коронавирусе в России

Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Финансы

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд.
RT на русском 09:09
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Общество

Кофе стал популярнее чая в России

В 2019 году потребление кофе в России достигло 180 тысяч тонн, а чая — 140 тысяч тонн. Кофе впервые обогнал чай по популярности.
Телеканал 360° 02:25
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