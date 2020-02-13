Экономика

СРБСРБРязанский бизнес поддерживает снижение социальных взносов

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По данным источников, власти видят несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23–25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат. Рязанские эксперты подключились к обсуждению этого вопроса.
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Primpress.ru12 февраля в 14:30

Рязанский бизнес поддерживает снижение социальных взносов

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