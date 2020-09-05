Происшествия
Газета.RuРязанский учитель мастурбировал на уроке
Ученица одной из школ в Рязанской области сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке. Об этом сообщает региональный портал RG62.iNFO. По данным издания, инцидент произошел во время урока, на котором присутствовала единственная ученица седьмого класса.
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с чего всё началось
Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.Областная Рязанская Газетавчера в 12:03
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Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка
Областная Рязанская Газета09:09
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