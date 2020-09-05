Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.

с чего всё началось

Ученица одной из школ в Рязанской области сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке. Об этом сообщает региональный портал RG62.iNFO. По данным издания, инцидент произошел во время урока, на котором присутствовала единственная ученица седьмого класса.

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