Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
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Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.В источнике
С чего всё началось
В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+
Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газетавчера в 12:03
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Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка
Областная Рязанская Газета09:09