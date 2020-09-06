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РИА Новости
РИА Новости

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.В источнике
С чего всё началось
Областная Рязанская Газета

В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газетавчера в 12:03
Подробнее о событии
Областная Рязанская Газета

Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка

Областная Рязанская Газета09:09
7 новостей

Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

7 новостей12:57
МедиаРязань

Мастурбировавший при школьнице рязанский учитель объяснил свой поступок

МедиаРязань09:47
РИА Новости

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

РИА Новости13:54
Московский Комсомолец

Мастурбировавший на уроке учитель объяснился

Московский Комсомолец09:51
YA62.ru

Рязанский учитель-онанист объяснил свой поступок

YA62.ru09:15
RZN.info

Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, арестовали — источник

RZN.info08:32

Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска

Согласно информации корреспондента ТАСС, возле здания белорусского правительства по улице Советской стоят машины с бойцами внутренних войск, автобусы силовиков ОМОН, водометы и специальная техника.
ПолитРоссия07:46
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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В США сообщили о целях полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeing B-52 Stratofortress барражировали около Крыма для изучения российской системы противовоздушной обороны в этом районе – пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru04:08
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Было показано, как изменение климата повлияло на Индскую цивилизацию

Последнее исследование специалистов показало, что незадолго до появления данной цивилизации произошел серьезный сдвиг в характере муссонов, а еще через некоторое время природе снова пришлось пережить некоторые изменения.
ToDay News Ufa13:21
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