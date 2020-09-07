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Российская газета
Российская газета

Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке

Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока. Мужчина уже уволен, сообщили в региональной прокуратуре.В источнике
С чего всё началось
Областная Рязанская Газета

В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газета5 сентября в 12:03
Подробнее о событии
Областная Рязанская Газета

Что известно на данный момент об учителе-онанисте из Ключанской средней школы

Областная Рязанская Газета02:21
YA62.ru

В прокуратуре прокомментировали инцидент с рязанским учителем-онанистом

YA62.ru01:44
Московский Комсомолец

Мастурбировавший на уроке учитель объяснился

Московский Комсомолецвчера в 09:51
РИА Новости

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

РИА Новостивчера в 13:54
7 новостей

Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

7 новостейвчера в 12:57
МедиаРязань

Мастурбировавший при школьнице рязанский учитель объяснил свой поступок

МедиаРязаньвчера в 09:47
RZN.info

Мастурбирующего на уроке рязанского учителя не задержали

RZN.info02:29

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Вести.Ru02:35
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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