Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
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Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока. Мужчина уже уволен, сообщили в региональной прокуратуре.В источнике
С чего всё началось
В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+
Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газета5 сентября в 12:03
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Что известно на данный момент об учителе-онанисте из Ключанской средней школы
Областная Рязанская Газета02:21