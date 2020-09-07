Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока. Мужчина уже уволен, сообщили в региональной прокуратуре.

С чего всё началось В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+ Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео. Областная Рязанская Газета 5 сентября в 12:03