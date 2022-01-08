Уфимские ЗаметкиГражданам в РФ перечислили продукты, которые подешевеют с 10 января 2022 годаЭксперты рассказали о продуктах, которые с 10 января подешевеют в магазинах.Уфимские Заметки«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.ИзвестияВ связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.Область 45Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.ИзвестияЧитать далееСвернутьОбласть 45Область 45Мурманский вестникГлагоLYakutsk.ruПобеда 2662ИНФОUfacityNews.ruSolenka.infoПрофильТелеканал 360°Amur.lifeАБНShraibikus NewsGazeta.SPbГЛАС.RUOrengrad.ruАлтапрессКрасный Север (ЯНАО)UfaTime.ruПодробнее о событииРыба и морепродукты в России подешевеют после новогодних праздниковЭкономика сегоднявчера в 08:09Эксперты спрогнозировали понижение цен на ряд продуктов после праздниковИзвестиявчера в 22:30Самое цитируемоеНазваны продукты, которые подешевеют в январеАБНвчера в 03:40Эксперты перечислили продукты, которые подешевеют после праздниковМосковский Комсомолецвчера в 05:31После новогодних праздников в России ожидается снижение цен на некоторые категории товаровBanki Loansвчера в 03:41«Известия»: после Нового года в России подешевеют рыба, сахар и удобренияLenta.ruвчера в 05:25Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаровФАНвчера в 03:30Показать ещёОценить923Поделиться