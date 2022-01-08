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Гражданам в РФ перечислили продукты, которые подешевеют с 10 января 2022 года

Эксперты рассказали о продуктах, которые с 10 января подешевеют в магазинах.
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«Ритейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — сказал он.
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В связи с новым уловом будет дешеветь рыба прежнего улова.
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Елена Доронкина, эксперт по питанию, основатель сервиса по доставке полезных продуктов GetVegetable.com, также заявила, что после новогодних праздников можно заметить падение цен в магазинах.
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