Экономика

Газета.RuГазета.RuРыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России

Рыбаки Аляски теряют около $40 млн в год из-за введенного Россией продэмбарго.
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Рыбаки из Аляски оценили убытки от российского продэмбарго

Телеканал 360°20 февраля в 09:48

Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru20 февраля в 09:28

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00

Рыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России

Газета.Ru20 февраля в 05:06

Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru20 февраля в 04:09

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

Московский Комсомолец20 февраля в 06:21
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Lenta.ru 12:40
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Общество

Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать

Новая серия атлантических циклонов ожидает новгородцев в ближайшую неделю, сообщили изданию в гидрометцентре (ГМЦ).
ВНовгороде.ру 05:32
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
Вечерняя Москва 13:32
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости 09:40
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российская газета вчера в 15:39
Футбол

«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 08:35
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Здоровье

Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Lenta.ru 07:41
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
РИА Новости вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23 февраля

Анфиса Чехова присоединилась к другим знаменитостям и поздравила мужчин с 23 февраля.
Дни24 09:48
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Происшествия

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии, сообщает в пятницу вечером газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.
РИА Новости 21 февраля в 18:04
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
Коммерсантъ 09:30
Общество

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Происшествия

Во Львове двое полицейских пострадали в массовой драке

Массовая драка произошла во Львове ночью 23 февраля, сообщает пресс-служба национально полиции Львовской области.
Красная весна 12:46
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Экс-супруг Бузовой устроил фотосессию с новорожденной дочкой

Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
Слово и Дело 09:18
Шоу-бизнес

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Экспресс газета 08:20
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец 21 февраля в 23:41
Армия и оружие

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Lenta.ru 11:22
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 07:23
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