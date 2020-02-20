Экономика
Газета.RuРыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России
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Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Шоу-бизнес
Коллега Шепелева объяснил уход телеведущего с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала, потому что «психанул». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на коллегу телеведущего.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Новая серия атлантических циклонов ожидает новгородцев в ближайшую неделю, сообщили изданию в гидрометцентре (ГМЦ).
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Футбол
«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23 февраля
Анфиса Чехова присоединилась к другим знаменитостям и поздравила мужчин с 23 февраля.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Происшествия
В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии, сообщает в пятницу вечером газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.
Политика
Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова
Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Происшествия
Во Львове двое полицейских пострадали в массовой драке
Массовая драка произошла во Львове ночью 23 февраля, сообщает пресс-служба национально полиции Львовской области.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Бузовой устроил фотосессию с новорожденной дочкой
Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
Шоу-бизнес
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.