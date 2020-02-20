Рыбаки Аляски теряют около $40 млн в год из-за введенного Россией продэмбарго.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

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Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Здоровье Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.

Происшествия В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии, сообщает в пятницу вечером газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.

Политика Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".