Экономика

Мой БрянскМой БрянскРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

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На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

Московский Комсомолец20 февраля в 06:21

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости20 февраля в 04:40

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Lenta.ru20 февраля в 04:09

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru20 февраля в 07:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Деловое.ТВ вчера в 14:46
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На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин

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Технологии

HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»

Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
3DNews 02:19
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Число заразившихся заболеванием, вызываемым вирусом 2019-nCov, на севере Италии превысило 100 человек.
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Неизвестные напали в Афинах на судей матча баскетбольной Евролиги

РИА Новости вчера в 09:13
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Приложениям в Play Store запретят фоновый сбор данных о местоположении

Компания Google обновит правила размещения программ в магазине приложений Play Store, запретив им собирать данные о местоположении устройства в фоновом режиме.
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Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах

В огромном потоке информации о коронавирусе Covid-19 нелегко разделить подлинные факты и фейковые сообщения, но ясно одно – эпидемия еще не приблизилась к кульминационному пику, то есть худшее, судя по всему, еще впереди, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться в связи с тем, что Китае отметили динамику снижения числа инфицированных в последние дни.
Expert.ru 20 февраля в 04:30
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Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Наука

С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa 21 февраля в 11:09
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 20 февраля в 05:44
Авто

IReactor составил три способа борьбы со ржавчиной в старых машинах

iReactor 21 февраля в 12:54
Здоровье

Около 2500 человек умерли из-за коронавируса в Китае

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Псковское агентство информации 04:47
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:54
Здоровье

В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
REGNUM 21 февраля в 08:48
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 21 февраля в 00:39
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Авто

Nissan Qashqai может лишиться модификации с дизельным мотором

Одна из самых популярных моделей марки – кроссовер Qashqai может лишиться дизельных моторов после смены поколения.
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Роналду повторил очередной рекорд Серии А

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Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Общество

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

10 декабря на презентации State of Play компания Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3 и мультиплеерный режим Resistance, который станет отдельной игрой и войдёт в расширенное издание.
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Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»

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По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение

Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
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Глава Минздрава Южной Осетии назвал самые распространенные заболевания в республике

Главные итоги Минздрава за 2019 год Наиболее важными итогами минувшего года в сфере здравоохранения Южной Осетии Тотчиев назвал введение в эксплуатацию диализного отделения медцентра (РММЦ), родильного дома, ставшего одним из лучших на Северном Кавказе и медико-социального центра, где созданы современные условия для пребывания инвалидов и престарелых.
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«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
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Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
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Известные сюжеты в непривычных ракурсах: В школах России начались школьные этапы конкурса «Живая классика»

Первые этапы конкурса проходят в стенах школ. Известные сюжеты популярных произведений, благодаря выступлениям участников, звучат по-новому.
НИА-Красноярск 20 февраля в 20:55
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