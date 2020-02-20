В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.

Технологии HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах» Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.

Здоровье Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах В огромном потоке информации о коронавирусе Covid-19 нелегко разделить подлинные факты и фейковые сообщения, но ясно одно – эпидемия еще не приблизилась к кульминационному пику, то есть худшее, судя по всему, еще впереди, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться в связи с тем, что Китае отметили динамику снижения числа инфицированных в последние дни.

Политика Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Наука С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.

Здоровье В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Общество В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3 10 декабря на презентации State of Play компания Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3 и мультиплеерный режим Resistance, который станет отдельной игрой и войдёт в расширенное издание.