Экономика
Мой БрянскРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
В среднем доходы рыбаков уменьшились на $40 млн в год. Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией в 2014 году продэмбарго.
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Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Кино
На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин
Технологии
HAPS Alliance займётся продвижением «Интернета на воздушных шарах»
Расширенный альянс направлен на создание совместной экосистемы станций на базе высотных телекоммуникационных платформ (HAPS) и продвижение единого регулирования и общеотраслевых стандартов для высотных транспортных средств, которые перемещают сетевое оборудование на воздушных шарах (в случае Loon) и беспилотных летательных аппаратах HAPSMobile.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100
Число заразившихся заболеванием, вызываемым вирусом 2019-nCov, на севере Италии превысило 100 человек.
Баскетбол
Неизвестные напали в Афинах на судей матча баскетбольной Евролиги
Интернет
Приложениям в Play Store запретят фоновый сбор данных о местоположении
Компания Google обновит правила размещения программ в магазине приложений Play Store, запретив им собирать данные о местоположении устройства в фоновом режиме.
Здоровье
Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах
В огромном потоке информации о коронавирусе Covid-19 нелегко разделить подлинные факты и фейковые сообщения, но ясно одно – эпидемия еще не приблизилась к кульминационному пику, то есть худшее, судя по всему, еще впереди, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться в связи с тем, что Китае отметили динамику снижения числа инфицированных в последние дни.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Наука
С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге
Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Авто
IReactor составил три способа борьбы со ржавчиной в старых машинах
Здоровье
Около 2500 человек умерли из-за коронавируса в Китае
2 тысячи 442 человека скончались в результате нового коронавируса в Китае.
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Авто
Nissan Qashqai может лишиться модификации с дизельным мотором
Одна из самых популярных моделей марки – кроссовер Qashqai может лишиться дизельных моторов после смены поколения.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Общество
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
10 декабря на презентации State of Play компания Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3 и мультиплеерный режим Resistance, который станет отдельной игрой и войдёт в расширенное издание.
Культура
Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»
Наука
По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение
Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
Здоровье
Глава Минздрава Южной Осетии назвал самые распространенные заболевания в республике
Главные итоги Минздрава за 2019 год Наиболее важными итогами минувшего года в сфере здравоохранения Южной Осетии Тотчиев назвал введение в эксплуатацию диализного отделения медцентра (РММЦ), родильного дома, ставшего одним из лучших на Северном Кавказе и медико-социального центра, где созданы современные условия для пребывания инвалидов и престарелых.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Футбол
Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Культура
Известные сюжеты в непривычных ракурсах: В школах России начались школьные этапы конкурса «Живая классика»
Первые этапы конкурса проходят в стенах школ. Известные сюжеты популярных произведений, благодаря выступлениям участников, звучат по-новому.